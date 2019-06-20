«Бесконечно будут откупаться»: Путин против идеи выпуска бизнесменов под залог

В ходе прямой линии уполномоченный по правам предпринимателей, заключенных под стражу, Александр Хуруджи поднял тему освобождения под залог фигурантов дел экономических преступлений. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что совсем отказаться от арестов не представляется возможным.

По словам Хуруджи, в России растет рост число бизнесменов, попадающих в СИЗО. Под стражей предприниматели не могут управлять бизнесом, что приводит к банкротствам. «Нужна методика определения размера залога. Нужно более взвешенно выбирать меру пресечения. Огромная просьба обратить внимание на возможность выйти под залог», – отметил правозащитник.

Путин в свою очередь ответил, что от ареста полностью отказаться нельзя, иначе человек может бесконечно откупаться. «Все-таки часто убегают и отсиживаются за бугром. Есть примеры, а наши западные партнеры даже несмотря на неопровержимые факты не спешат выдавать нам беглецов. Да, залог как меру пресечения можно и нужно использовать чаще, как и домашний арест, подписку о невыезде. Но во всем должна быть мера», – заключил глава государства.

Президент поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проработать предложения по срокам содержания под стражей.

Кроме того, прозвучала просьба разобраться с 210-й статьей об организации преступного сообщества. Слишком много бизнесменов оказываются под следствием по этой статье. «Тут комментариев нет, только слова, что я согласен. Можно подвести под это совет директоров любой организации, нужно поработать и внести изменения в соответствующий закон», – отметил Путин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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