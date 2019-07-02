Росстат не может посчитать ключевой показатель экономики

Росстат не может оценить производительность труда по новой методике. Аналитикам не хватает информации.

Повышение этого ключевого показателя российской экономики предусмотрено национальным проектом «Производительность труда и поддержка занятости», пишет РБК. Цель госпрограммы – рост показателя на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики должен составлять 5% к 2024 году. Нацпроект включает четыре базовые несырьевые отрасли экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт.

Минэкономразвития предложило новую методику оценки динамики производительности. Однако этот метод пока не был утвержден правительством. Другой способ представил и Росстат, при этом указав на недостатки обеих методик.

«Никто у Росстата с ножом у горла не стоял и не заставлял нас утверждать эту методику. Она является наименьшим злом в сложившихся обстоятельствах и с учетом оперативности, с которой нужно подготовить данные для расчета KPI губернаторов», – заявил замруководителя ведомства Сергей Егоренко.

По словам замглавы Росстата Ирины Масаковой, показатели по федеральным округам и регионам вышли «сомнительными». В частности, по России индекс вырос на 4,3%, а в Уральском федеральном округе – на 9%. «Рост 9% за один год – это нереально. Если посмотреть динамику по субъектам, то становится еще краше: прямо впереди планеты всей», – отметила Масакова.

По ее словам, проблема заключается в нехватке информации. Почти 70% предприятий регулярно вносят правки и уточняют показатели. Устранить эту трудность можно было бы введением дополнительной отчетности, но это станет лишней нагрузкой на бизнес.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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