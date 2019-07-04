Для женщин России откроют более трехсот «мужских» профессий

Министерство труда сократит список запрещенных для женщин профессий. Однако 98 видов работ будут по-прежнему запрещены для прекрасного пола. Обновленный перечень вступит в силу с 2021 года.

Официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года, пишет РБК. Минтруд пересмотрел документ и исключил более 300 видов работ.

Теперь россиянки смогут водить грузовики, служить на кораблях, работать машинистками электропоездов, ремонтировать машины и заниматься другими профессиями, которые раньше были запрещены.

Перечень работ, которые могут негативно сказаться на репродуктивном здоровье женщин, также был преобразован. Вместо прямого перечисления запрещенных профессий в документе останутся только области производства с ограничением женского труда.

В частности, россиянкам нельзя работать в шахтах и на рудниках, прокладывать тоннели метро, быть пожарными, выполнять сварочные и литейные работы. Кроме того, сохраняются ограничения на женский труд в области производства цветных и редких металлов, бурения нефти и слесарных авиационных работ.

Стоит отметить, что запрет на определенные работы для женщин не раз подвергался критике со стороны международного сообщества. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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