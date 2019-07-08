Россияне предпочитают подделки: из-за падения доходов растет рынок копий люксовых брендов

Оборот теневого рынка предметов роскоши превысил легальный сегмент товаров категории люкс. По словам экспертов, продажи подделок растут в условиях продолжающегося падения доходов населения. При этом продавцы реплик брендовых вещей все больше уходят в онлайн.

Исследование подготовила компания Brandmonitor, специализирующаяся на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом. По подсчетам аналитиков, объем продаж реплик люксовых модных брендов достигает 280 млрд рублей в год, пишет «Коммерсант». Основная часть товаров распространяется через торговые центра и вещевые рынки. На онлайн приходится около 84 млрд рублей.

Легальный рынок в России в 2018 вырос на 5% и достиг 248 млрд рублей, рассказали в Fashion Consulting Group (FCG). Таким образом, оборот контрафакта превышает легальные продажи на 13%. В мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30-35% всех продаж.

Раньше поддельный люкс продавался на вещевых рынках и ярмарках. Теперь реплики все чаще распространяют индивидуальные предприниматели, арендующие площади в торговых центрах. У крупных ритейлеров встретить подделки практически невозможно, так как владельцы люксовых марок борются с контрафактом, чтобы сохранить ценность бренда.

По оценкам экспертов, торговля копиями и репликами будет расти и перемещаться в онлайн. В частности, вырастет доля продаж через соцсети и мессенджеры. Логистика активно развивается, становится больше способов доставки товаров – распространение контрафакта в таких условиях сложнее контролировать.

Потребительский спрос смещается в сторону подделок из-за сокращения уровня доходов населения. В таких условиях люди ищут возможность сэкономить, в том числе за счет покупки контрафактной продукции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

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