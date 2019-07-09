Forbes назвал богатейших российских депутатов и госслужащих

Российская версия журнала Forbes составила рейтинг «Власть и деньги», в котором собрала 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Авторы списка проанализировали декларации о доходах чиновников за 2018 год. Оказалось, что совокупный доход участников рейтинга составил около 71 млрд рублей.

За минувший год больше остальных заработал депутат законодательного собрания Владимирской области, основатель группы компаний по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов «Владимирский стандарт» Павел Антов. Его доход за 2018 год составил около 9,97 млрд рублей.

На второй строке рейтинга разместился совладелец компании «Южуралзолото» и депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков. Он задекларировал доход в 4,46 млрд рублей. По оценкам Forbes, его состояние в $1,9 млрд. Замыкает тройку лидеров депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики «Славянка». Его семья в прошлом году заработала 2,84 млрд рублей.

В десятку лидеров также вошли:

Валерий Пономарев, член Совета Федерации от Камчатского края, совладелец рыбопромышленного предприятия «Океанрыбфлот» с доходом в 2,37 млрд рубей;

Григорий Аникеев, депутат Госдумы, основатель владимирской ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом (2,32 млрд рублей);

Александр Басанский, депутат Магаданской областной думы, основной владелец Колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат» по добыче драгметаллов, производстве ювелирных изделий и их торговлей (1,87 млрд рублей);

Игорь Евтушок, депутат заксобрания Камчатского края, совладелец «Океанрыбфлота» (1,72 млрд рублей);

Дмитрий Ильтяков, депутат Курганской облдумы, совладелец мясоперерабатывающего холдинга «Велес», президентом Федерации бокса Курганской области (1,64 млрд рублей);

Игорь Редькин, депутат заксобрания Камчатского края, председатель набсовета добывающей и перерабатывающей рыбу компании «Витязь-Авто» (1,44 млрд рублей);

Александр Богомаз, губернатор Брянской области, основатель крупнейшей компании-производителя картофеля в регионе «Бомогаз» (1,23 млрд рублей).

Москва, Иван Гридин

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