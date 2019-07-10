Две трети россиян работают вечером, по ночам и в выходные

Россия оказалась среди стран-лидеров, где работающее населения существенно отклоняется от традиционного графика. Почти две трети россиян регулярно трудятся вечером, ночью и в выходные дни. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Специалисты изучили данные Европейского социологического исследования по 26 странам Европы и Израилю. Классический режим занятости предполагает работу пять дней в неделю с понедельника по пятницу в дневное время и два выходных. Россия заняла четвертое место в группе европейских стран с наибольшей распространенностью нестандартных трудовых графиков, пишет «Коммерсант».

64% российских работников регулярно трудятся в вечернее время, по ночам и в выходные. Половина респондентов, заявили, что работают по ночам несколько раз в месяц, а каждый четвертый – несколько раз в неделю или ежедневно. Около 60% опрошеных работают в выходные как минимум раз в месяц, а около половины – несколько раз в месяц или каждую неделю.

По мнению исследователей, на самом деле доля россиян, трудящихся по нестандартному графику, гораздо выше. Так как европейские социологи учитывали только основную занятость, а многие в России имеют дополнительный приработок, а также работают на аутсорсинге.

При этом далеко не все, кто работает по вечерам, ночам и в выходные, получают за это адекватную компенсацию. Только трети сотрудников удалось добиться оплаты сверхурочных часов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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