Из-за роста цен на автомобили россияне стали реже их менять

Средний срок владения автомобилем до первой перепродажи в России в 2019 году составил 6 лет и 3 месяца. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос.

В 2018 году россияне в среднем владели авто 73 месяца, к лету 2019 года этот срок увеличился на 2 месяца. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

«Люди реже меняют автомобили на новые, поскольку покупательская способность не растет, а цены на новые автомобили за 5 лет поднялись в среднем на 60%», – говорит директор агентства Сергей Целиков

По словам эксперта, в настоящее время, чтобы поменять машину на такую же, но новую, с учетом потери в стоимости придется доплатить 100 – 150% от цены текущей 5- или 6-летней машины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.19

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