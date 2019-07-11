Табачным компаниям доначислили 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба проверяет табачные компании на предмет сокращения налоговых выплат. В результате крупные производители табачных изделий должны доплатить в казну 60 млрд рублей.

Налоговые претензии служба предъявила российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также «Донскому табаку», пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника. Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей.

Налоговики заметили, что в IV квартале каждого года табачные компании наращивают выпуск продукции и активно отгружают ее аффилированным с ними дистрибуторам. Таким образом производители фиксируют ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижают налоговую нагрузку.

Чтобы пресечь подобную практику, в Налоговый кодекс внесли изменения. Если табачные компании в IV квартале слишком активно работают на склад и их производство превышает среднемесячные показатели предшествующего года, то при продаже им придется платить акциз на 30% выше обычного.

По данным Росстата, в конце года производство сигарет всегда росло. С принятием поправок оно сократилось.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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