«Надо стимулировать, а не наказывать поборами»: опрос показал отношение россиян к допдоходу на пенсии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о готовности жителей России пользоваться различными финансовыми инструментами для обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию. Оказалось, что треть россиян ничего не знают об источниках допдохода.

По данным социологов, более половины (58%) опрошенных так или иначе знакомы с различными вариантами инвестиций. Наибольшей известностью пользуются вклад или депозит в банке (28%), личные накопления в рублях или иностранной валюте (27%), вклад в негосударственном пенсионном фонде (26%), инвестиции в недвижимость или землю (24%). Каждый пятый знает, что такое инвестиционное и накопительное страхование жизни.

Наиболее загадочные способы дополнительного дохода для россиян – покупка акций, облигаций, паев инвестфондов, открытие индивидуального инвестиционного счета и вложения в ценные бумаги через страховые компании.

Среди тех, кто информирован об источниках допдохода, 23% планируют после выход на пенсию оформить вклад в банке. Каждый пятый предпочитает копить самостоятельно наличные средства. 18% собираются вкладываться в недвижимость. Каждый десятый рассматривает инвестиционное страхование жизни или вклады в негосударственные пенсионные фонды.

При этом 57% респондентов уверены, что финансовые организации должны работать на равных условиях. Больше половины выступают за многообразие финансовых инструментов для формирования накоплений после выхода на пенсию, считая его выгодным для клиентов.

По словам экспертов, граждане осознают, что трудовая пенсия сама по себе не гарантирует комфортной жизни в старшем возрасте. Респонденты всех возрастов сходятся в том, что у россиян должно расти количество инструментов и способов формирования резервов на старость.

«Граждане, которые сами откладывают на будущее, должны иметь равные налоговые условия для всех возможных инструментов, будь то договор с НПФ или полис накопительного страхования жизни, – прокомментировал результаты опроса первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. – Иначе получается, что чиновники сохраняют льготы для НПФ, палкой загоняя туда людей. А на тех, кто инвестирует в страхование жизни – «зарабатывают» все причитающиеся налоги. Нет никакого морального основания для продолжения такой политики, всех, кто сам хочет обеспечить себе достойную старость, надо только стимулировать, а не наказывать поборами».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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