Рядовым-контрактникам и сержантам значительно увеличат зарплаты

С 1 сентября денежное довольствие российских военных, служащих по контракту, планируется существенно увеличить, пишет газета Минобороны РФ «Красная звезда» со ссылкой на главу военного ведомства Сергея Шойгу.

Меры по социальной защите рядовых и сержантов одобрил президент РФ. Они в частности предусматривают «существенное увеличение» должностных окладов рядовых военнослужащих с первого по четвертый тарифный разряд. Более точных данных газета не приводит.

Кроме того, с 1 октября будут повышены тарифные разряды водителей транспортных средств категории «D» (со второго до четвертого) и для старших водителей (с третьего до пятого разряда). Тогда же установят ежемесячную надбавку «за значимость выполняемых задач» водителям транспортных средств категорий «С» и «Е». Она составит 30% от оклада по воинской должности.

Кроме того, рядовым и сержантам планируют увеличить компенсации за наем жилья до уровня офицеров и прапорщиков. Минобороны также предлагает расширить категории граждан, которым разрешено проходить двухлетнюю военную службу по контракту вместо службы по призыву. Сейчас такое право есть только у граждан с высшим и средним профессиональным образованием.

Помимо этого, рядовым, сержантам и курсантам ведомство намерено предоставить равные права на бесплатный проезд к месту отпуска независимо от того, где военный проходит службу.

Москва, Иван Гридин

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