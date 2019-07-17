Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза: в среднем для погашения долга нужно 11 зарплат

За последние пять лет кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза. Среднему российскому заемщику потребуется отдать 11 заработных плат за месяц, чтобы погасить долги перед банком. Более 2 млн граждан с кредитами после обязательных платежей остаются с доходом на уровне прожиточного минимума.

На конец мая 2019 года общий долг физлиц перед кредитными организациями достиг 16 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на обзор, подготовленный СРО НАПКА. Три четверти экономически активного населения России имеют кредитные обязательства.

«На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией», – указывают авторы обзора. Пять лет назад требовалось не больше семи окладов.

Каждый десятый заемщик (7 млн человек) имеет доход ниже 50 тысяч рублей и платит банку ежемесячно половину. 2,3 млн человек и вовсе получают около 20 тысяч рублей, а после обязательных платежей в их распоряжении остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11-12 тысяч рублей. Таким образом, они фактически находятся у черты бедности.

«В настоящее время, как и в последние пять лет, наблюдается снижение уровня доходов, однако происходит это не из-за текущих кредитных обязательств, а скорее от обратного. Спрос на заемные средства растет именно из-за падения доходов. Если запретить выдавать кредиты определенной категории граждан, то денег от этого «в кармане» больше не станет», – поясняют специалисты.

Центробанк давно озаботился ростом необеспеченного потребкредитования. Выдача займов необеспеченным гражданам не только угрожает их личному благополучию, но и повышает риск потери устойчивости банков. Регулятор уже подготовил несколько нововведений, призванных ограничить рискованное кредитование.

Однако, по мнению аналитиков, эти меры направлены на усиление устойчивости банковского сектора. Существенные изменения произойдут после того, как государство вернется к стимулированию социальной сферы и потребительского спроса через повышение доходов населения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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