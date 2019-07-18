Семейный бизнес в России признают законодательно

Минэкономразвития России подготовило законопроект о введении в законодательство понятия «семейное предприятие». Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Из документа следует, что семейное предприятие должно соответствовать одному из следующих условий. В обществе с ограниченной ответственностью, акционерном обществе или хозяйственном товариществе члены одной семьи должны владеть более чем 50% долей или акций. Для производственного или потребительского кооператива, а также индивидуального предпринимателя необходимо, чтобы не менее 50% его участников или работников были членами одной семьи.

В документе также говорится, что предприятие может претендовать на поддержку государства в формах и видах, предусмотренных законодательством. О скором появления в законодательстве понятия «семейный бизнес» осенью 2018 года рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин говорил, что для понятия «семейный бизнес» необходимо ввести четкое определение, чтобы такие предприятия могли получать поддержку государства, напоминает РБК. Семейная форма хозяйствования широко распространена во всем мире, отмечал глава государства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.07.19

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