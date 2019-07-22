Импортозамещение не сработало: власти хотят облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Правительство хочет смягчить условия для участия иностранных компаний в государственных закупках. По мнению властей, прямой запрет стоит заменить на другие способы поддержки российских участников рынка, так как импортозамещение не привело к заметному росту отечественного производства.

Пересмотреть системы импортозамещения в госзаказе поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС зампред правительства Дмитрий Козак, пишут «Ведомости». Как пояснили в Министерстве промышленности и торговли, нужно упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает эту инициативу. В ведомстве отметили, что закупки иностранной продукции при госзаказе имеет смысл сохранить лишь в связи с обороной и безопасностью.

Антимонопольщики считают, что в тендерах, когда иностранную продукцию запрещено покупать при существовании конкуренции двух товаров разных российских производителей, стоит применять лишь в исключительных случаях, после тщательного анализа рынка.

Ранее Минэкономразвития выступало за ужесточение правил госзаказа, в частности, предлагалось распространить ограничение и на закупки у единственного поставщика. В таких конкурсах, если нет российской альтернативы, допускается закупка товара у иностранного производителя.

Ограничения на госзакупки импортного товара были введены 2014-2015 годах. Предполагалось, что эти меры пойдут на пользу отечественным производителям, которые увеличат выпуск за неимением конкуренции со стороны иностранных компаний. Так для государственных нужд нельзя закупать иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику и легковые автомобили, мебель, ДСП- и ДВП-панели, а также программное обеспечение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.07.19

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