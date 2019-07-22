В России перечислили самые страдающие от безработицы регионы

Роструд назвал российские регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда. Ведомство оценило субъекты РФ, используя коэффициент напряженности на рынке труда, который равен отношению числа ищущих работу к количеству вакансий, заявленных работодателями в том или ином регионе.

Согласно выводам специалистов, самый высокий коэффициент напряженности – 3,2 – на начало июля зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом у соседей в Южном федеральном округе данный показатель равняется 0,4, а в целом по России он составляет 0,5.

Самым проблемным по трудоустройству регионом оказалась Ингушетия, где коэффициент напряженности достиг 118,4. В этом регионе на 24,3 тысячи официально зарегистрированных безработных приходится только 206 открытых вакансий, сообщает «Российская газета». Также в числе субъектов РФ с наиболее сложной ситуацией на рынке труда значатся Чечня (коэффициент 23,8), Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1) и Тыва (5,2).

При этом самым низким этот показатель оказался в Амурской и Еврейской автономной областях – 0,1.

В целом на 1 июля по сравнению с данными на начало предыдущего месяца коэффициент напряженности снизился в 29 регионах России, остался на прежнем уровне в 47 субъектах и вырос в 9 субъектах страны. В Москве этот индикатор составляет 0,3, а в Петербурге – 0,5 следует из данных Роструда.

По данным ведомства, число зарегистрированных безработных в России в июле сократилось по сравнению с июнем на 3,9% – 745,8 тыс. человек против 776,2 тыс. человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.07.19

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