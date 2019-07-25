Программу материнского капитала в России хотят сделать бессрочной

Министерство труда предложило сделать бессрочной программу по предоставлению материнского капитала. При этом размер выплат должен постоянно индексироваться. Об этом сообщил первый заместитель министра труда Алексей Вовченко.

По его словам, маткапитал не только должен быть бессрочным, но и должен стать более существенной мерой. В частности, его размер должен регулярно индексироваться, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле», передает слова замминистра РИА «Новости».

Программа материнского капитала заработала в России в 2007 году. Затем ее постоянно продлевали, последнее предложение предполагало установить срок выплат за второго или последующего ребенка в семье до 2025 года.

Изначально размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей. Постепенно сумма достигла 453 тысяч рублей. Выплаты нельзя обналичить, но можно вложить в улучшение жилищных условий или направить на оплату образования детей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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