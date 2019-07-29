Россиянам запретят анонимное пополнение онлайн-кошельков

Пользователи электронных кошельков в России не смогут пополнять их без идентификации личности. Таким образом власти борются с финансированием терроризма и распространением наркотиков. По словам игроков рынка онлайн платежей, нововведение создает риски для отрасли: иностранные компании могут уйти из России, а отечественные системы перестанут развиваться. При этом мошенники в любом случае найдут способ обойти ограничение, считают эксперты.

Поправки в правила пользования электронными кошельками содержатся в законе о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации, пишет РБК. Документ должен подписать президент, изменения вступят в силу после официального опубликования.

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», говорится в поправках. Ранее такого требования не было, поэтому физические лица могли пополнять кошельки через терминалы, в результате источник предоставления средств был анонимным.

Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, внести изменения потребовал Росфинмониторинг. В ведомстве настаивали, что онлайн-кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и другой противоправной деятельности.

Ранее власти уже запретили снимать с анонимных электронных кошельков наличные. Пополнение кошелька с банковского счета позволит точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет при подозрении в выполнении незаконной операции.

Оборот средств, проводимых через электронные кошельки в России, оценивается в 1,7 трлн рублей. Ежегодно с участием этих сервисов совершается более 2 млрд операций. Пользователями электронных кошельков являются около 10 млн человек, сообщили в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

Игроки этого рынка раскритиковали нововведение. По их мнению, уже сейчас большинство платежей проходят от идентифицированных пользователей. Анонимы имеют доступ лишь к небольшой части функций и не могут переводить большие суммы: анонимные кошельки жестко лимитированы – их баланс не может превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций в месяц – не более 40 тысяч рублей. Как правило, клиенты без идентификации оплачивают покупки в российских онлайн-магазинах, к тому же с анонимного кошелька нельзя снять наличные средства.

Ограничения на пополнения окажут негативное влияние на развитие отрасли, так как будут препятствовать доступности финансовых услуг и росту безналичного оборота, считают специалисты. Часть систем просто уйдет из России, прогнозируют эксперты, а национальные перестанут развиваться. В то же время мошенники все равно найдут способ обойти закон.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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