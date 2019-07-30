Около трети россиян не могут поехать в отпуск из-за отсутствия денег

29% жителей России не могут поехать в отпуск из-за финансовых проблем. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

Наибольшая доля граждан, которые не могут отдохнуть из-за отсутствия денег, находится в возрастной категории старше 45 лет – 32%. Среди молодежи до 24 лет не поедут отдыхать 22%, передает «Интерфакс».

Среди россиян, зарабатывающих ежемесячно от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, 31% не могут позволить себе отпуск. Среди сограждан с доходом от 50 тысяч до 80 тысяч рублей –24%. Из тех, кто получает более 80 тысяч в месяц, вынужден отказываться от отпуска каждый пятый.

В среднем россияне готовы потратить на недельный отдых чуть более 24,5 тысячи рублей. При этом женщины несколько скромнее оценивают свой отпускной бюджет – 23,3 тысячи рублей, мужчины готовы потратить на отпуск 25,9 тысячи рублей.

В опросе принимали участие 3 тысячи совершеннолетних россиян из 465 населенных пунктах, расположенных во всех федеральных округах России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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