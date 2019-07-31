Потребительскую корзину хотят разделить на мужскую и женскую

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии направили в профильные ведомства предложение, согласно которому состав потребительской корзины должен быть ориентирован на мужчин, женщин и детей разного возраста. Для этого эксперты разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы.

Инициатива предусматривает увеличение содержания продуктов во всех видах потребкорзин, пишут «Известия». В настоящее время потребительская корзина для взрослого человека «весит» 808 кг. В предложении для мужчин она увеличена до 980 кг, для женщин – до 837 кг. При этом количество свежих фруктов в наборах для пенсионеров, трудоспособных граждан и детей также значительно выросло.

Кроме того, в новом варианте из состава потребкорзины исключен маргарин и добавлены четыре новых компонента: йодированная соль, обогащенные микро- и макронутриентами хлеб и молоко, а также витаминно-минеральный комплекс.

«Мы называем наборы физиологически обоснованными, базовыми – вместо существующих минимальных. Мы считаем, что говорить о минимуме позорно, нужно обеспечивать потребности человека», – отметил научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян.

Несмотря на то, что потребкорзина стала больше весить, по энергетической ценности рацион остается сбалансированным. Например, увеличены порции мяса (на 7-27% в зависимости от категории), рыбы (25-44%), молочных продуктов (4-12%), яиц (25-36%) и овощей (9-33%). В то же время снизились количество хлеба и картофеля – на 5-16% и 6-13% соответственно. По словам эксперта, россиянам не стоит переедать, так как число страдающих от ожирения граждан постоянно растет.

Предложения направлены всем заинтересованным ведомствам. Рассмотреть их планируется на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребкорзины и прожиточного минимума.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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