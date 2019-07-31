Большинство россиян готовы променять семью на карьеру

Большинство работающих россиян готовы проводить больше времени на работе, даже если при этом они будут меньше видеться со своими близкими. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

6% участвовавших в опросе граждан заявили, что готовы отказаться от семьи ради карьерного роста и высокой зарплаты. Четверть респондентов, наоборот, считают, что близкие люди важнее работы, пишет «Лента.ру».

68% выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста. Среди женщин такого мнения придерживаются 67%, среди мужчин – 72%.

Каждый четвертый уверен, что карьера и семья несовместимы. 61% респондентов говорят, что быть хорошим работником и семьянином одновременно все же можно, но это очень сложная задача. Треть опрошенных считают себя карьеристами. И только 14% россиян уверены, что активно строить карьеру и проводить много времени с семьей вполне реально.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.19

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