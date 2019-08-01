В России хотят потратить 5 млрд рублей на новую породу кур

Министерство сельского хозяйства предложило вывести новую породу мясных кур, которая составит конкуренцию импортной продукции. По подсчетам ведомства, на это понадобится шесть лет и не менее 5 млрд рублей.

Минсельхоз предлагает дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров», передает РБК. Кроссом называют гибрид, полученный в ходе скрещивания нескольких линий высокопродуктивных пород.

В настоящее время доля импортного племенного материала в виде суточных цыплят и яиц для инкубации от «родителей» мясных кроссов кур составляет 95-98%. Поставками занимаются две компании из Германии и США. Столь низкая конкуренция на рынке сильно влияет на цены. Даже при небольшом снижении производства мяса птицы, на 1-2%, отпускные цены на нее вырастают на 5-10%.

По мнению Минсельхоза, сокращение зависимости от иностранного племенного материала птицы – важный приоритет обеспечения продовольственной безопасности России. Чтобы сформировать поголовье «родительских» птиц численностью 35 тысяч, необходимо выделить на поддержку птицефабрик 5,1 млрд рублей из средств федерального бюджета, еще более 3 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. Инвесторами могут выступить агропромышленные предприятия.

В России курица – один из наиболее потребляемых видов мяса. В прошлом году, по данным Минсельхоза, доля мяса птицы (к нему, кроме курицы, относится, например, индейка) в общем объеме производства мяса составила 44,3%. По статистике, в год россиянин съедает в среднем 34,3 кг мяса птицы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.19

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