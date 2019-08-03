Граждане России взяли рекордное число автокредитов

Рынок автокредитования в России показывает рекордный рост. Сумма займов на машину во втором квартале текущего года выросла на четверть по сравнению с началом года и достигла 152 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным аналитиков, в период за апрель-июнь 2019 года банки выдали 202,5 тысячи автокредитов, что стало историческим максимумом, передает РИА «Новости». Предыдущий рекорд – 197,1 тысячи займов – был установлен в конце 2018 года, когда дилеры проводили маркетинговые акции, чтобы выполнить годовые планы продаж.

В общем портфеле кредитных организаций число ссуд на покупку автомобиля составляет 1,55 млн на общую сумму 736,3 миллиарда рублей. Средняя сумма автокредита также выросла за квартал на 1,5% до 750,8 тысячи рублей. По этому показателю максимум был установлен в прошлом году – 762,6 тысячи рублей.

«Портфель автокредитов имеет устойчивую тенденцию к росту уже четыре квартала подряд после некоторого спада летом прошлого года, а уровень его риска, по-прежнему, остается на минимальных уровнях, что также стимулирует банки к развитию автокредитования», – отмечают эксперты.

По данным Центробанка, общий портфель розничных кредитов в стране вырос за июнь на 1,4% и достиг 16,329 триллиона рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.19

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