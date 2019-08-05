Российской молодежи могут ограничить получение кредитов

Россиянам младше 25 лет хотят ограничить возможности для получения кредита. По мнению депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, финансовое здоровье молодых граждан оставляет желать лучшего.

Народный избранник обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он предложил ввести запрет на выдачу банковских кредитов россиянам младше 25 лет, передает РИА «Новости». По словам депутата, гражданам указанной возрастной категории нужно оставить возможность брать займы только на образование и покупку недвижимости.

Едва достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи – модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое, пишет в обращении к главе кабмина Петров. Повышенный спрос подстегивает банки к «заманиванию» молодежи в «кредитное рабство».

По данным депутата, более половины граждан России до 35 лет так или иначе являются должниками банков по кредитным договорам.

«Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста», – говорится в обращении Петрова. Депутат считает, что ограничение «благоприятно скажется на финансовом здоровье наших молодых соотечественников».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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