России грозит дефицит рабочей силы

Аналитики выявили снижение численности рабочей силы в России. Это значит, что число экономически активных граждан в стране достигало пика. Таким образом, экономический рост больше не может поддерживаться приходом на рынок труда незанятых граждан.

В первом квартале 2019 года численность экономически активных граждан снизилась на 0,8 млн человек и составила 75,0 млн человек, говорится в мониторинге экономической ситуации Института Гайдара, что соответствует уровню 2005 года.

«Показатель отражает степень вовлеченности населения в трудовые отношения. При этом рабочая сила (или численность экономически активного населения), в отличие от численности занятых и безработных, является ацикличным показателем. Ее снижение ведет к ограничению возможностей экономического роста в стране», – говорится в докладе.

Динамика сокращения рабочей силы соответствует общероссийским демографическим трендам. Численность населения трудоспособного возраста в России снижается с 2006 года и за 12 лет уменьшилась на 9%. В начале 2000-х годов рост численности экономически активного населения был обусловлен не только благоприятной демографической динамикой, но и все большему вовлечению населения в рынок труда.

При этом пик экономической активности в целом сместился с граждан 35-39 лет на 40-44-летних. В то же время наблюдавшийся как минимум последние 10 лет рост активности в трудоспособных возрастах в 2019 году практически прекратился.

«Можно предположить, что в настоящее время достигнут предел экономической активности для населения в основных трудовых возрастах, – заключают авторы доклада. – Дальнейший рост возможен главным образом лишь за счет более активного вовлечения в рынок труда населения старшего возраста».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.19

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