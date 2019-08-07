Россияне получили зарплаты в конвертах на 13 трлн рублей

Объем «серых» зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП. По данным Росстата, это минимальный показатель за последние пять лет. Это связано со снижением потребительской активности граждан. Россияне не верят в пенсионную систему и предпочитают заработок «здесь и сейчас», даже если он выдается в конверте.

С 2014 года доля «серых» доходов россиян снизилась с 13,4% ВВП до 12,6%. Несмотря на положительную динамику, показатель сопоставим с расходной частью федерального бюджета – 16,8 трлн рублей, пишут «Известия». Росстат считает теневые доходы балансовым методом: сравниваются общие расходы и сбережения и легальный заработок россиян – разница может служить маркером «серых» зарплат.

В 2014-2015 годах многие граждане искали способы дополнительного заработка. На этот период приходится скачок активности в теневом секторе. Затем доля «серого» дохода начала снижаться. Дело в том, что россияне сократили спрос на услуги фрилансеров. Иными словами, у граждан стало меньше денег на маникюр, уроки английского или игры на гитаре, говорят эксперты.

Власти пытаются легализоваться самозанятых, однако пока процесс идет очень медленно. По словам аналитиков, полностью изжить «серый» сектор в любом случае не получится. Но при комплексном подходе с грамотным регулированием сферы и своевременной поддержкой бизнеса за 10 лет возможно сократить сегодняшний показатель вдвое.

В то же время на рынке остаются предприятия, которые продолжают выдавать зарплату в конвертах. Руководство таких компаний мотивировано уходом от налогов, а работники соглашаются на нелегальный доход из-за недоверия к пенсионной системе. Постоянные реформы в этой сфере привели к тому, что большинство не надеется на выплаты из пенсионных фондов и стремится обеспечить старость самостоятельно, а для этого на первый план выходит доход «здесь и сейчас», пусть даже зарплату выдают в конверте.

Кроме того, россияне соглашаются на «серую» зарплату из-за низкого заработка. По данным Росстата, средний размер оплаты труда – 47,7 тысячи рублей. Однако самая распространенная зарплата, по экспертным оценкам, составляет лишь 23,5 тысячи рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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