Стали известны траты россиян на алкоголь и сигареты

Росстат подсчитал, сколько денег жители России тратят на спиртные напитки и табачные изделия. По данным ведомства, на эти товары уходит около 3% от общего количества расходов.

Согласно отчету, размещенному на сайте статистического ведомства, больше всех на алкоголь и сигареты тратят жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%), Еврейской автономной области (6%), Республики Хакасия и Костромской области – по 4,3% общих расходов.

Меньше всех спиртное и табак покупают жители Кавказа – Чечни (0,1%), Ингушетии (0,3%), в Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестана (1,4%.), а также Тамбовской области (1,4%).

Москвичи в 2018 году потратили на табачные изделия и алкоголь 3,4% общих расходов, жители Санкт-Петербурга – 2,7%.

Исследование бюджетов домашних хозяйств, охватывающее 48 тысяч домохозяйств, проводится Росстатом на регулярной основе во всех субъектах РФ. Итоги мониторинга публикуются на сайте статистического ведомства каждый квартал и за год в целом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.19

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