Землю для сельского хозяйства хотят отнять у бизнесменов

Министерство сельского хозяйства собирается ввести в оборот 4,8 млн га земель. Участки заберут у тех предпринимателей, которые не используют их более трех лет. Аграрии признают необходимость отъема неиспользуемой земли, но видят риски для возникновения коррупции.

В Россельхознадзоре сообщили, что площадь сельхоз земель в стране составляет 385 млн га. Из них около 12% не используется, передают «Известия». В первую очередь это связано с тем, что купившие их предприниматели и не планировали вести там бизнес.

«Ряд коммерсантов, которые в перестроечное время выкупили участки по бросовым ценам, используют их как пассивный актив и не ведут хозяйственной деятельности. Чаще всего они просто ждут, пока земля подорожает, чтобы затем перепродать ее», – рассказал академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга.

По его словам, когда был спад в промышленности и сельском хозяйстве, Россия потеряла порядка 40 млн га пашни. «Сегодня использовать их уже невозможно – сказались 25 лет запустения. Однако есть участки, которые еще можно вернуть в оборот», – отметил эксперт.

Введение новых площадей для посева поможет нарастить объемы сельхозпродукции как для внутреннего рынка, так и предназначенной для экспорта. При этом процедура изъятия земель давно нуждалась в упрощении.

В Российском зерновом союзе согласны с тем, что неиспользуемую землю нужно изымать, однако настороженно относятся к идее ускоренного изъятия земель. Помимо простого недопонимания или неверной оценки ситуации здесь возможны и откровенно коррупционные схемы. Например, если недобросовестный предприниматель решит «подсидеть» своего ближайшего конкурента и соседа по полю.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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