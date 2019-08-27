34 млн работающих россиян оказались в «кадровой яме»

Эксперты подсчитали, что ущерб экономике от попадания части рабочих в «квалификационную яму» составил 5 трлн долларов. Так называется несовпадение компетенций работника с его должностью. По данным специалистов, в этой категории оказались почти 34 млн россиян.

Доклад подготовили международная консалтинговая компания BCG и World Skills при поддержке госкорпорации «Росатом». Авторы документа ссылаются на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которой треть работников в мире или 1,3 млрд человек попали в «кадровую яму», передает РИА «Новости».

По словам аналитиков, этот вопрос становится все актуальнее с каждым годом, через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. Если собрать данные всех стран, получается, что общие потери мирового ВВП из-за «квалификационной ямы» каждый год составляют не менее 5 трлн долларов. Это не меньше 6% мирового ВВП.

Проблемы «кадровой ямы» отмечаются в мире с начала 1990-х, но почти всегда они рассматривались лишь с национальной точки зрении. В России долгое время эта проблема считалась связанной исключительно с переходными периодами в системе профобразования и с демографией.

«Проблема растущего кадрового разрыва, так называемой «кадровой ямы», является сегодня одним из ключевых пунктов мировой повестки на рынке труда. <…> Новые технологии, искусственный интеллект, роботы и «интернет вещей» – все это радикально меняет рынок труда, высвобождая миллионы человек и усугубляя разрыв»,– говорит гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Согласно последним исследованиям, 45% работодателей говорят о проблемах с подбором кадров, 27% – о почти полном несоответствии соискателей профессиональным или коммуникационным требованиям. Изменить ситуацию, по словам экспертов, может качественный переход к «новому типу социального контракта», который способен повысить ВВП в разных странах на 0,5%-2% в год.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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