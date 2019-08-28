Forbes назвал самые богатые семьи России: лидерство по-прежнему у Гуцериевых

Семья Гуцериевых пятый год подряд заняла первое место в рейтинге самых богатых семей России по версии журнала Forbes, сообщается на сайте издания. Состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких журнал оценил в $5,65 млрд, за минувший год оно сократилось на $320 млн.

На втором месте рейтинга расположились Ротенберги. Общее состояние братьев Аркадия и Бориса, сына Аркадия Игоря и дочери Лилии оценивается в $5,18 млрд.

Топ-3 замыкает семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год прирастили свои капиталы на $320 млн – до $2,8 млрд.

На четвертой строчке находится семья главы IPG Photonics Валентина Гапонцева с состоянием $2 млрд.

Пятое место у Евтушенковых ($1,94 млрд). Состояние главы совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова оценивается в $1,85 млрд, его сына Феликса – $90 млн.

В топ-10 также вошли семьи члена правления Kafijat Kft Мекдета Рахимкулова (Kafijat) с $1,89 млрд, председателя совета директоров АПХ «Мираторг» Александра Линника с $1,6 млрд, совладельца группы РЕСО Сергея Саркисова ($1,6 млрд), президента АО «Группа ''Альянс''» Мусы Бажаева c $1,51 млрд и совладелицы группы «Черкизово» Лидии Михайловой с $1,16 млрд.

Как отмечает Forbes, по сравнению с 2018 годом суммарное состояние десяти богатейших российских семей практически не изменилось, увеличилось лишь на $300 млн – до $25,3 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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