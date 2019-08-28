Траты родителей на сборы в школу выросли в два раза

Траты россиян на подготовку детей к школе за последние два года выросли в два раза. Таковы результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Половина опрошенных заявили, что воспитывают детей или внуков школьного возраста. Большинство из них в последние пять лет совершали траты в связи со сборами ребенка в школу, говорится в исследовании.

Сумма затрат на покупку школьных принадлежностей и формы за последние два года выросла в два раза – с 12745 рублей до 26986 рублей. Набольшая часть этих денег расходуется на покупку одежды для школы (в среднем 13431 рубль), школьной сумки/рюкзака (в среднем 3636 рублей) и учебно-методических материалов (в среднем 3119 рублей).

По сравнению с 2004-2005 годами россияне стали чаще тратиться на покупку школьной формы – 17% против 24% в 2019 году. В сравнении с 2010-2013 годами выросла доля тех, кто самостоятельно оплачивал учебники и другие учебно-методические материалы (26% против 18% в 2013 году и 22% в 2010 году). В то же время родители стали реже тратиться на ремонт школьных кабинетов, подарки учителям, техническое оснащение класса и охрану школы.

Опрос был проведен 23 августа 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Методом телефонного интервью социологи опросили 1600 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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