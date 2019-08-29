У половины российских банков зафиксирован отток средств населения

53% банков в России столкнулись за последний год с дефицитом привлеченных у населения средств. Россияне все больше доверяют крупным кредитным организациям. По словам экспертов, такая тенденция повышает риск отзывов лицензий на осуществление банковской деятельности.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», чистый отток средств населения растет в последние несколько лет, но впервые за пятилетку показатель превысил 50%. В целом физлица не забирают деньги из банковской системы, пишет РБК. В 2018 году объем средств граждан в кредитных организациях составил 28,6 трлн рублей, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

Все дело в том, что средства концентрируются на счетах в крупнейших банках. За последние пять лет темпы прироста средств населения в топ-10 российских банков лишь дважды – в 2016-2017 и 2018-2019 годах – опускались ниже 20%. За год прирост активов в топ-10 замедлился до 15% для средств населения и до 8% для средств компаний.

По словам аналитиков, группы кредиторов, ресурсы которых оказывают наиболее существенное влияние на динамику по сектору, давно перевели счета в крупнейшие банки. Финансовым организациям среднего уровня все сложнее привлекать розничное фондирование. В результате они ищут другие источники пополнения средств, например, ресурсы собственников и аффилированных компаний.

Все это повышает риск отзывов лицензий. Эксперты ожидают «значительное увеличение темпов расчистки сектора уже во втором полугодии». По их мнению, на это указывает «исторически высокая согласованность прогноза (по рассчитываемому индексу) с фактической дефолтностью, а также выраженные признаки проблемности, наблюдаемые у ряда действующих банков по публичным данным».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.19

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