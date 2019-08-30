Роспотребнадзор хочет разрешить продажу БАДов в интернете

Запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете может быть снят в России уже в 2021 году, пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Роспотребнадзором. Документ направлен на согласование в Торгово-промышленную палату (ТПП).

В случае одобрения проекта в России будет отменено требование СанПиН от 2003 года, согласно которому продавать БАДы можно исключительно в стационарных аптеках и продовольственных магазинах. Реализация этих товаров в Сети на сегодняшний день запрещена. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов напомнил, что АКИТ в конце 2018 года предложила разрешить торговать биодобавками в интернете и рассматривать их как пищевую продукцию.

Сегодня БАДы продаются в зарубежных интернет-магазинах, которыми пользуются россияне. По данным АКИТ, общий объем покупок таких добавок на иностранных сайтах в 2018 году оценивается в 1,2 млрд рублей. В ассоциации пояснили, что продажи создают угрозу здоровью, так как добавки не проходят обязательной сертификации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.08.19

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