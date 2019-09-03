Росстат: почти половина женщин в России не трудоустроены

По данным Росстата, только 53,2% женщин имеют официальную работу. По словам экспертов, столь низкий показатель говорит о том, что россиянки в большинстве своем сфокусированы на семье и детях.

В целом в России работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет. Занятость мужчин значительно выше, чем у женщин, и составляет 67,8%, передает РИА «Новости».

Как пояснили в Высшей школе корпоративного управления РАНХиГС, в первую очередь низкую занятость женщин можно объяснить спадом экономической активности и последующими увольнениями персонала. Женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения.

Кроме того, не исключено, что в этих условиях растет теневой сектор экономики. То есть женщины трудоустраиваются неофициально.

«В-третьих, есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком. И хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях», – добавляют эксперты.

Тем временем, уровень безработицы в стране остается довольно низким. По данным Росстата, в 2018 году не работали 4,8% экономически активного населения. Среди женщин этот показатель был меньше, чем среди мужчин – 4,7% против 4,9%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.19

Посол РФ: Бизнес США заинтересован в добыче газа на Сахалине и Ямале. / В Тюменской области судили главу ТСЖ, по вине которого погиб старик. / Кипр полностью рассчитался с Россией по долгам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»