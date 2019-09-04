Налоговики узнают о счетах россиян в швейцарских банках

Федеральная налоговая служба России получит данные об активах граждан РФ, которые содержатся в Швейцарии. Ранее швейцарские власти отказывались обмениваться финансовой информацией из-за риска утечки.

Уже этой осенью произойдет первый обмен между российскими налоговиками и швейцарскими банками, передает РБК со ссылкой на Государственный секретариат по международным финансам (SIF) Швейцарии. «В настоящее время нет никаких оснований полагать, что информация может быть использована не для изначальных целей [налогообложения], но мы будем внимательно следить за ситуацией», – заявили в SIF.

Переговоры об автоматическом обмене финансовыми данными велись с 2017 года. Швейцарские власти отказывались предоставлять информацию из-за высокого уровня коррупции и слабой защиты персональных данных.

В ФНС указывают, что практика защиты данных в стране соответствует международным стандартам. Нет ни одного доказанного нарушения Россией прав человека в связи с налогообложением и международным обменом информацией. Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам РФ ратифицировала в 2014 году. Документ разрешает использовать данные для целей, отличных от налогообложения, после одобрения компетентных органов страны-партнера

Обмен финансовой информацией будет соответствовать требованиям Швейцарии. Речь идет о стандартном контракте на трансграничный аутсорсинг обработки данных FDPIC или стандартных договорных положениях Европейской комиссии по передаче персональных данных обработчикам.

Стоит отметить, что более 100 стран и территорий участвуют в автообмене, так как этот метод считается наиболее эффективным в борьбе с уходом от налогов и отмыванием средств. Россия подключилась к инициативе осенью прошлого года. В отчетах указываются номер счета клиента банка, имя, дата рождения и адрес, а также баланс, выписка по платежам и доходам от дивидендов, процентов, купли-продажи ценных бумаг и иных финансовых активов. Сравнение этих данных с налоговыми декларациями позволит выявить нарушения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.19

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