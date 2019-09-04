Мантуров приоткрыл планы производства автомобилей Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о планах развития бренда Aurus и об объемах производства автомобилей. По его словам, сделано уже более 500 предзаказов на седаны и лимузины Aurus Senat. При этом в ближайший год частным клиентам смогут отгрузить не более 50 автомобилей. Остальные машины отправят на испытания либо на государственную службу. Глава ведомства рассказал, что сейчас идет подготовка нового завода, ведутся переговоры о производстве машин Aurus в других странах, пишут «Ведомости».

«Сегодня на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство, которое будет способно выпустить в 2020 году не более 200 машин. Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций. Главный индустриальный партнер проекта – «Форд Соллерс Елабуга» – уже заказал необходимую оснастку для производства», – рассказал Денис Мантуров.

В скором времени на рынок должны выйти еще две модели Aurus. Это минивэн Arsenal и внедорожник Komendant, премьера которого состоится на ММАС-2020. Благодаря развитию рынка кроссоверов и внедорожников к Коменданту есть особенный интерес – его производство может быть развернуто не только в России, но и в других странах.

«Минивэн пока в опытном производстве, параллельно идет его сертификация. Внедорожник тоже должен пройти все испытания, включая сертификацию. На эту модель будет делаться главный акцент – так складывается конъюнктура на рынке, таковы запросы наших зарубежных партнеров. Компания Tawazun думает о возможности сборки в ОАЭ именно внедорожника. Думаю, это 2021-2022 годы, не раньше», – поделился министр.

Также в модельном ряду Aurus будет представлен кабриолет, который мы видели этой весной на Параде Победы, а также мотоцикл. Есть слухи о появлении купе. На прошедшем же в подмосковном Жуковском авиасалоне МАКС президент России Владимир Путин показал главе Турции вертолет Ansat, который тоже имеет отношение к бренду Aurus.

Москва, Иван Гридин

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