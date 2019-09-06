Жертвами мошеннических лотерей все чаще становятся силовики

В Банке России рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей. Если раньше целью обманщиков были пожилые люди, то теперь они переключились на экономически активных россиян.

По словам первого замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева, чаще остальных жертвами фиктивный лотерей становятся мужчины с опытом работы в силовых структурах, передает «Интерфакс».

«Смешно, когда человек, уважаемый полковник, говорит: «Я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты»», – отметил представитель регулятора.

Кроме того, часто на удочку мошенников попадаются люди старше 50 лет. Однако в последнее время наблюдается тенденция перехода цели злоумышленников с пожилых россиян на людей в возрасте 32-48 лет.

«Обзвонщики «сидят на проценте», поэтому для них важно, чтобы сумма выведенных денег была большая. Догадайтесь, у какого населения сумма на счете может быть в моменте большая? Только у экономически активного», – сказал Сычев.

Телефонные мошенники переключились от чисто технических средств обмана на методы социальной инженерии, когда нужная информация получается за счет знания слабостей человеческой натуры. Жертвы сами выдают нужные данные.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.19

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