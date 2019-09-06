РПЦ начнет зарабатывать на производстве алкоголя

Принадлежащее структурам РПЦ ООО «Мезыбь» получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». 66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, 33,33% – предприятию «Софрино», которое выпускает церковную утварь.

Компании получила лицензии на производство обычного и игристого вина, однако не стала оформлять лицензию на выпуск ликерного вина, которая нужна для производства церковного кагора, отмечает ВВС.

По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова, винодельческий бизнес «Мезыби» пока остается «закрытым коммерческим проектом». На вопрос, какое именно вино будет выпускать компания, он ответить не смог, но предположил, что о массовом производстве речи не пойдет. «Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино – как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», – сказал он.

По словам Волкова, некоторые епархии на юге России выпускают свое вино, но понемногу; это и сухие, и крепленые красные сладкие вина. «Это производства «гаражного» сегмента – для себя, для богослужения. Некоторые монастыри размещают заказ на производство вина, которое потом продают под своей маркой», – рассказал пресс-секретарь патриарха.

Компания «Мезыбь» была зарегистрирована в 2015 году в селе Дивноморское в Геленджике. Ей принадлежит 70 гектаров сельхозземель. По данным источников РБК, на земле «Мезыби» уже высажены виноградники. Производство вина компания планировала начать в 2017 году, а в 2016-м – получала «пробный» урожай с высаженных в 2012 году виноградников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.09.19

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