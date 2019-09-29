Надо больше денег: план Путина по экспорту услуг оказался под угрозой срыва

Поставки за границу услуг российских компаний должны вырасти до 100 млрд долларов до 2024 года. По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, этой цели не удастся достичь, если не обеспечить достаточную поддержку со стороны государства. Для этого министр предлагает выделить 244,9 млрд рублей, что в 42 раза больше предусмотренной сейчас суммы.

С просьбой об увеличении финансирования продвижения продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развития туризма и съемок кино Орешкин обратился в письме к первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову, пишут «Известия». В общей сложности на экспортные цели планируется потратить 888,8 млрд рублей, но распределение этих денег несправедливо внутри нацпроекта по международной кооперации, считает глава Минэкономразвития.

Дело в том, что большую часть сферы услуг в качестве экспортного направления включили в документ только этим летом, поэтому на нее не заложили финансирования, что несет риск невыполнения указа президента, указывает Орешкин. По его словам, необходимо выделить деньги на софинансирование строительства кластеров, субсидии банкам, которые недополучили доходы по льготным кредитам на инвестиционные проекты в этой отрасли и грантовую поддержку предпринимателей, развивающих внутренний и въездной туризм.

Для экономики экспорт услуг значительно выгоднее, чем вывоз за рубеж российских товаров. К тому же в сфере услуг выше налоги: налоговая нагрузка на деятельность в области информации и связи составляет 16,5%, а на производство машин и оборудования – 8,1%. Но сложность состоит в том, что господдержка экспорта услуг – новое направление, чего не скажешь о торговле промышленной продукцией.

По словам экспертов, предложение Орешкина направлено в пользу диверсификации российской экономики. Увеличение доли экспорта услуг позволит снизить зависимость России от вывоза за границу сырья – нефти и газа. В настоящее время лидер по поставкам в другие страны – сфера IT. В том случае если государству удастся простимулировать экспорт конкурентоспособных по цене услуг, спрос будет высоким вне зависимости от сферы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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