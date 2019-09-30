Штрафы для теневого бизнеса хотят увеличить в 100 раз

Совет Федерации предложил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину увеличить размер штрафов за ведение теневого бизнеса. Это лишь одна мера в пакете законодательных инициатив, предложенных российскими регионами в части развития малого и среднего предпринимательства.

Свои предложения субъекты передали в виде сводной таблицы, которая отражает обобщенную информацию, собранную по всей стране, передает ТАСС. В письме главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова указывается, что незначительность предусмотренных за незаконное предпринимательство наказаний приводит к тому, что бизнесу проще платить штраф, чем работать в легальном поле.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в часть первую статьи 14.1 КоАП РФ, увеличив размер штрафа за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, установив его в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, регионы предложили распространить эксперимент по введению налога на профессиональный доход на все субъекты РФ, где есть технические возможности, а также предусмотреть возможность возврата бизнесу НДС для розничного онлайн-экспорта в целях поддержки предпринимателей-экспортеров и повышения их конкурентоспособности за рубежом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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