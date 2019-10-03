Отсутствие денег и высокие налоги обивают у россиян желание иметь свой бизнес

Больше половины граждан России не хотят открывать свое дело. Среди причин они называют отсутствие финансовой возможности, высокое налоговое бремя и бюрократическую волокиту при получении лицензий и разрешений. Основать свой бизнес чаще других мечтают молодые люди, но с возрастом интерес к предпринимательству снижается.

Опрос провели специалисты научно-исследовательского Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи представителей занятого населения в 27 субъектах страны.

Лишь 4,3% опрошенных твердо решили в ближайшем будущем открыть свое дело. Каждый четвертый заявил, что у него есть такое желание, но пока нет возможностей. 57,6% респондентов однозначно не желают создавать свой бизнес. При этом доля россиян, придерживающихся этого мнения, за последние 20 лет значительно выросла – на 13,9 п.п..

Чаще других основать свое дело стремятся мужчины от 18 до 24 лет. Однако с возрастом тяга к предпринимательству снижается. Кроме того, об открытии своего бизнеса чаще задумываются люди с высоким материальным статусом, живущие в крупных городах страны.

Среди наемных работников доля нежелающих открывать свое дело еще выше – 61,7%. Они объясняют это тем, что предпочитают работать вне зоны риска за стабильную зарплату. Самозанятые реже отказываются от идеи иметь законный бизнес – 34,4%. Среди самозанятых 9,8% поделились своими планами открыть в недалеком будущем стартап или наладить предпринимательскую деятельность в какой-либо из организационно-правовых форм.

Самая распространенная причина отказа от своего дела – отсутствие достаточных средств (стартового капитала, поддержки со стороны инвесторов и пр.). Ее указали 56,3% респондентов. Затем идет высокое налоговое бремя – 47,1%. Треть опрошенных опасаются, что столкнутся с бюрократической волокитой, неизбежной при получении различного рода разрешений, лицензий, сертификатов. Примерно столько же боятся не выдержать конкуренции или считают, что не обладают достаточным количеством необходимых знаний и опыта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.19

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