В Сибае побывала группа башкирских депутатов после сообщений о выбросах

Депутаты башкирского Курултая побывали в Сибае. Они провели встречи с руководством города, предприятий, населением, медиками. Поездке предшествовала волна слухов о том, что в атмосфере превышено содержание диоксида серы. «В городе работают две современные высокоточные лаборатории, ежедневно анализирующие пробы воздуха. Депутатами изучены данные об их работе независимо друг от друга. Установлено, что последний раз превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в окрестностях города наблюдалось 13 июня. Тогда норма была превышена в 1,1 раза. После этого превышений не было. Замеры воздуха до недавнего времени проводились четыре раза в сутки. С 20 сентября такие замеры делаются дважды в день», – сказал председатель госсовета Константин Толкачев.

Также он заверил, что жалоб местных жителей на экологическую ситуацию в последнее время не было. Так, в июне в местную администрацию поступило 30 подобных заявлений, в августе – 15, а в сентябре только семь.

Во время поездки в Сибай депутаты изучили обстановку с Сибайским карьером, который ранее называли одним из основных источников ухудшения экологической ситуации. В настоящее время здесь проходит заключительный третий этап затопления карьера. «Во время первых двух этапов уровень воды в «воронке» был поднят до 120 метров. Этого оказалось достаточно для прекращения процессов окисления рудных пород. Однако руководством АО «Учалинский ГОК» принято решение провести третий этап затопления, в ходе которого уровень воды будет поднят еще на 40 метров. Это делается для того, чтобы исключить на будущее любые предпосылки к повторению неблагоприятных экологических ситуаций. На наш взгляд, затопление карьера оказалось рациональным, возможно, единственно правильным вариантом решения проблемы», – отметил Константин Толкачев.

Также депутатам продемонстрировали, что помимо воды в карьер ведется подача глинистой массы. Поступило уже 1,7 млн кубометров глины, 100 тысяч кубометров заиловочной смеси и 1,3 млн кубометров щелочной воды, которая подается по тем бортам карьера, где наблюдались окислительные процессы. На мероприятия по затоплению карьера комбинатом уже потрачено более 500 млн рублей.

В ходе поездки депутаты изучили ситуацию и с заводом буровых реагентов. «Деятельность предприятия была приостановлена на несколько месяцев. К работе завод приступил только 9 июля. За это время на предприятии установлено дополнительное оборудование по очистке промышленных выбросов, проведена инвентаризация выбросов вредных веществ, поставлены на государственный учет объекты, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду, исключен из производства лигносульфонат, выделявший при сушке запах жареных семечек», – сказал спикер парламента.

Также делегация встретилась с медиками – с января в местной больнице побывали почти две сотни врачей из республиканских учреждений здравоохранения. Среди специалистов, работавших в Сибае, были и врачи-токсикологи. «Признаков отравления людей диоксидом серы ими не выявлено. Уровень общей заболеваемости по городу соответствует статистике предыдущих лет. Наблюдается даже незначительное снижение заболеваний органов дыхания и ОРВИ», – заключил председатель парламента, заверив, что ситуация в Сибае, несмотря на стабильную обстановку, останется на контроле у депутатов.

Сибай, Елена Сычева

Сибай. Другие новости 04.10.19

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