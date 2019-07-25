На Сибайском карьере завершены работы по второму этапу подтопления очагов тления

Работники Сибайского филиала Учалинского ГОКа завершили работы в рамках второго этапа консервация выработок горизонта 469 м, подэтажей 469 м/449 м, 449 м/429 м, с подтоплением дна карьера и горных выработок медно-колчеданного месторождения для локализации окислительных процессов непосредственно в карьере. Первый этап подтопления начинался с отметки –549 м.

Как сообщили РИА «Новый День» на предприятии, мероприятия проводились методом «мокрой» консервации, то есть осуществлялись естественным путем за счет притока подземных вод и дополнительной воды, подаваемой в горные выработки. Затопление на горизонтах 469/429 м производилось последовательным заполнением пройденных выработок рудной части, начиная с горизонта 469 м, в восходящем порядке.

Во время проведения работ по консервации проводился постоянный мониторинг выделений, температуры очагов и подземных вод – в целях контроля эффективности проектных решений по предотвращению попадания загрязняющих веществ в подземную гидросферу и местную речную сеть. Он будет продолжен и после окончания работ еще порядка 30 дней.

После получения результатов мониторинга специальная комиссия, куда входят представители Ростехнадзора, Росприроднадзора, администрации города Сибай и др., примет решение о целесообразности проведения дальнейших работ.

Напомним, в ноябре 2018 года в нижней части не эксплуатируемого с 2003 года Сибайского карьера появились первые признаки процесса естественного окисления горной породы, содержащей значительные (более 40%) концентрации серы, определяющие ее склонность к самовозгоранию. Сразу же в Сибайском филиале Учалинского ГОКа была создана рабочая группа по локализации и ликвидации окислительных процессов, принято решение о ликвидации очага окисления в три этапа: первый – глиняно-породная засыпка с борта карьера, второй – подача щелочной воды, заиловочной пульпы и организации селевого потока, третий – подтопление карьера до уровня очага окисления.

Башкортостан, служба информации

Башкортостан. Другие новости 25.07.19

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