Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк снизил прогнозный показатель роста российской экономики. Об этом говорится в докладе «Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии – октябрь 2019». Кроме того, снижен прогноз роста ВВП России на следующий год.

Согласно июньскому прогнозу экономика России должна была вырасти на 1,2%, теперь показатель снижен до 1%. На 2020 год ВБ пересмотрел рост ВВП до 1,7%. На 2021 год прогноз остался прежним – 1,8%.

Оценка ВБ немного расходится с прогнозами Минэкономразвития, которое ожидает ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%, в 2020 году – 1,7%, в 2021 – 3,1%. Центробанк России в начале сентября понизил свой прогноз по росту экономики на 2019 год до 0,8 – 1,3% с 1 – 1,5%, на 2020 год – до 1,5 – 2% с 1,8 – 2,3%, на 2021 год – до 1,5 – 2,5% с 2 – 3%.

По мнению аналитиков Всемирного банка, замедление роста ВВП России в текущем году по сравнению с шестилетним максимумом в 2,3% в 2018 году обусловлено рядом факторов, которые усугубляются из-за продолжения действия санкций. В частности, ожидается слабый рост инвестиций и торговли.

К тому же в первом полугодии снизилась промышленная активность в связи с реализацией соглашения об ограничении нефтедобычи. Негативное влияние оказало и загрязнение основного нефтепровода в Европу. Развитие розничных продаж замедлилось в связи с повышением налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Более слабый, чем ожидалось, рост российской экономики может потенциально распространиться и на другие регионы – Центральную Европу, Восточную Европу и Южный Кавказ, с которыми Россия имеет тесные торговые и финансовые связи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.19

Почти сто домов в Екатеринбурге остались без отопления и воды. / Грузия подсчитала убытки из-за отсутствия авиасообщения с Россией. / Власть в России зависла. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»