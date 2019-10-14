Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Минпромторг подготовил законопроект, предполагающий переработку просроченных продуктов питания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Согласно проекту, просроченные продукты можно будет перерабатывать при условии прохождения специальной экспертизы, подтверждающей их безопасность. Действующее законодательство приравнивает «просрочку» к опасной продукции, подлежащей изъятию из оборота.

«Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами», – пояснил Евтухов. По его словам, продукты с истекшим сроком годности можно использовать, например, при изготовлении кормов для животных или удобрений. Сейчас законопроект направлен на согласование в правительство.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.19

Развитие искусственного интеллекта обойдется России более чем в 1 трлн рублей. / Минобороны пытается через суд оставить без жилья бывших сотрудников военного предприятия (ФОТО, ВИДЕО). / СМИ: В Сербии пропало 20 тысяч литров ракии, предназначенной для администрации Путина. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»