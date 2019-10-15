Россияне записали работу депутатов в самые скучные

Жители России рассказали, какие, по их мнению, профессии самые скучные. Самым неинтересным респонденты посчитали труд охранника и бухгалтера.

Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1000 человек старше 18 лет из 307 населенных пунктов России. Респондентов попросили назвать самые скучные профессии.

13% назвали охранника, 9% голосов отдали за бухгалтера. 8% респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. 5% считают скучным труд продавца, по 4% – сторожа и уборщика. 3% уверены, что любая работа в офисе навевает тоску, как и работа библиотекаря.

В общей сложности 26% набрали профессии депутата, архивариуса, водителя, грузчика, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра.

Лишь 13% опрошенных заявили, что скучных профессий не бывает. При этом так чаще заявляют женщины (15%), нежели мужчины (11%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.19

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