Власти не успевают достичь планов по борьбе с нелегальным алкоголем

Правительство РФ считает, что целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020-2022 годах не может быть достигнут. Поэтому было решено снизить планку. Об этом говорится в заключении Счетной палаты.

Согласно госпрограмме к 2020 году годовое потребление неучтенного алкоголя должно сократиться с 2,6 литра на человека до 2,2 л к 2020 году, к 2021-му – до 1,9 л, а к 2022 году – до 1,6 л. К 2024 году целевой показатель должен составить 1,2 л, передает РБК.

Однако целевые значения было «предложено скорректировать в сторону ухудшения в связи с рисками его недостижения в плановом периоде». С инициативой выступило Росалкогольрегулирование.

В целом сокращение потребления россиянами нелегального алкоголя будет идти медленнее, чем планировалось. Показатель в 2,2 литра на человека будет достигнут только в 2022 году. То есть вместо сокращения за три года на 38% предлагается сократить всего на 15%.

В результате не будут выполнены цели десятилетней Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения, так как документ предусматривает полную ликвидацию теневого рынка спиртного к 2020 году.

Дело в том, что очень сложно определить объем употребления нелегального алкоголя, в отличии от напитков, продаваемых законно, которые четко прослеживаются Росалкогольрегулированием через систему ЕГАИС.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает третье место в Европе по потреблению нелегального алкоголя на душу населения – 3,6 л за 2016 год. Лидер рейтинга – Молдавия (5,6 л).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

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