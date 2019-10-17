Россия приостановила экспорт пшеницы во Вьетнам из-за чертополоха

Россельхознадзор по просьбе властей Вьетнама приостановил выдачу сертификатов на экспортные поставки пшеницы. Страна входила в пятерку импортеров российского зерна.

«В Россельхознадзор от вьетнамской стороны поступило официальное письмо с просьбой о временной приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов экспортерам пшеницы. Проведение дополнительных мер проверки партий продукции является нормальной практикой для стран-импортеров», – сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

В настоящее время стороны прорабатывают вопросы, связанные с возобновлением сертификации, пишет РИА «Новости».

По данным газеты «Коммерсант», меры связаны с претензиями к качеству зерна: контрольные органы Вьетнама выявили в партии российской пшеницы семена чертополоха.

Вьетнам входил в пятерку импортеров пшеницы из России, закупая до 2,1 млн тонн зерна в сезон. Около года назад у страны возникли аналогичные претензии к импортной пшенице, причем не только из РФ, после чего поставки остановились на восемь месяцев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

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