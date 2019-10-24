Россия поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса

Россия заняла 28-е место в обновленном рейтинге Doing Business, который отражает легкость ведения предпринимательской деятельности в стране. В Минэкономразвития считают, что укрепление позиций связано с сокращением сроков получения разрешений на подключение электричества и строительство, а также уменьшением времени, которое предприниматели тратят на уплату налогов. Однако, по словам экспертов, России еще есть, куда стремиться.

В прошлом году РФ занимала 31-ю строчку рейтинга, за последние девять лет страна поднялась на 92 позиции, обогнав Испанию, Францию, Польшу, Швейцарию и Нидерланды. Лидерами стали Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.

«Россия остается лучшей из стран БРИКС и опережает многие европейские государства, занимая место в рейтинге между Австрией и Японией. Однако, чтобы сохранить позиции, нужно будет очень активно двигаться вперед: конкуренция серьезная, тот же Китай нас уже вплотную поджимает, передвинувшись с 46-го на 31-е место», – сообщил «Известиям» министр экономического развития Максим Орешкин.

В рейтинге аналитики используют 10 параметров в 190 странах мира. Впрочем, эксперты анализируют предпринимательскую среду только в крупных городах – так, позицию России в списке обеспечивают Москва и Санкт-Петербург.

В Минэкономразвития считают, что улучшению позиций способствовали ряд реформ. Так страна заняла седьмое место по подключению к системе электроснабжения и подключению к сетям. По регистрации собственности Россия на 12-м месте, по получению разрешения на строительство – на 26-м. Кроме того, удалось улучшить показатели по направлению «Налогообложение».

В свою очередь эксперты отмечают, что рано говорить о прорыве. Чтобы войти в «двадцатку», правительству необходимо ускорить развитие цифровой экономики. Более того, 20-е место в шкале Всемирного банка – не предел мечтаний и со временем России нужно стараться войти в пятерку.

Так директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что рост на три позиции – несущественнен. Реальные изменения в деловом климате стран наблюдаются только у тех государств, которые входят в десятку рейтинга Doing Business. По мнению эксперта, задача правительства заключается в том, чтобы сделать качественный рывок в отношении бизнеса. Усилия предпринимаются, но пока эта процедура идет крайне медленно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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