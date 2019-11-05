Аналитики назвали страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что экономика Гайаны будет расти быстрее, чем в других государствах. Это обусловлено разработкой нефтяных месторождений.

Как пишет Bloomberg, по прогнозам аналитиков в 2019 году экономика этой южноамериканской страны в 2019 году вырастет на 4,4%, а в 2020-м рост составит 86%. Таким образом ВВП Гайаны к 2024 году может достигнуть 15 миллиардов долларов. Отмечается, что прогнозируемый экономический рост в 14 раз больше, чем ожидается у Китая.

Такой резкий скачок обусловлен разработкой нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil. Крупное месторождение было открыто в 2016 году на спорной территории с Венесуэлой. В МВФ ожидают, что на протяжении пяти лет нефтяной сектор будет составлять 40% экономики Гайаны.

Впрочем, аналитики не исключают, что прогноз может подвергнуться крупным корректировкам. Дело в том, что увеличение объемов добычи нефти приведет к большим изменениям в результатах экономической деятельности.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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