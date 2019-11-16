В России снижаются продажи сигарет

В России падают объемы продаж сигарет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 10 месяцев текущего года показатели, по разным данным, снизились на 5% – 7%.

При этом продажи стиков для нагревания табака, по подсчетам платформы «Такском» выросли в 4,5 раза.

Одновременно снижается интерес к препаратам для борьбы с никотиновой зависимостью. По информации аналитической компании DSM Group, с января по октябрь продано 3,1 млн таких препаратов, что на 6 с лишним процентом меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Кстати, в текущем году в России впервые за последние пять лет резко выросла доля контрафактных сигарет, пишет «Коммерсант». В первом квартале 2019-го на них пришлось 1,9% от всего табачного рынка страны, тогда как годом ранее показатель не превышал 0,6%. К росту подделок и нелегального рынка привело постоянное увеличение ставок акциза и, соответственно, разницы в цене с легальными сигаретами, отмечает издание со ссылкой на производителей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.11.19

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