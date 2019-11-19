Человечество откажется от мяса и молочных продуктов

Население планеты постепенно приходит к тому, что сокращает в своем рационе количество мясных и молочных продуктов. Люди отдают предпочтение продуктам растительного происхождения. При этом старшее поколение делает это в заботе о собственном здоровье, а молодежь думает об экологии.

По прогнозу председателя совета директоров французской компании Danone Эммануэля Фабера, потребление мяса в мире может в будущем сократиться наполовину, а молочных продуктов – на 20%. Об этом свидетельствуют макроэкономические исследования и исследования, связанные со здоровьем, передает РБК.

Современный рацион не способствует здоровью человека, а используемые сейчас техники ведения сельского хозяйства приводят к истощению почв и утрате биоразнообразия на планете. В результате есть две причины, почему люди отказываются от продуктов животного происхождения: молодые люди сегодня больше озабочены экологической ситуацией, а потребители в возрасте 25-35 лет думают не только об экологии, но и о собственном здоровье.

«Есть риск, что уже через одно поколение земля перестанет быть плодородной и мы не сможем ее использовать. Если ничего не изменить, мы можем столкнуться с истощением земельных ресурсов и большими рисками при снабжении продовольствием населения планеты», – предупреждает Фабер.

В настоящее время доля растительной молочной продукции на рынке очень маленькая – менее 1% всего сегмента. Наблюдается тенденция, когда люди стараются диверсифицировать свою диету и включить туда больше растительной пищи. Есть страны, где до 40% потребителей хотят видеть в своем рационе продукты не только на молочной, но и на растительной основе. Производители учтут растущий спрос и в скором времени расширят ассортимент таких продуктов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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